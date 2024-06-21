Mescid-i Aksa'da cuma namazı İsrail polisinin kısıtlamaları altında kılındı

On binlerce Filistinli, sabah saatlerinden itibaren cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.



Cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa'nın kapılarında bulunan İsrail polisleri, Filistinlilere kimlik kontrolü yaptı; bazılarının girişine izin vermedi.



Harem-i Şerif'in El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda ise kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, bazı Filistinlileri tartaklayarak geri çevirdi, bazılarını da gözaltına aldı.



Daha önceleri özellikle namaz esnasında Mescid-i Aksa avlularında bulunmayan İsrail polisleri, son dönemde yoğun bir şekilde uzun namlululu silahlarla avlularda da konuşlanmaya başlamış durumda.



- HUTBEDE GAZZE İÇİN DUA EDİLDİ



Mescid-i Aksa'da cuma hutbesini okuyan Şeyh Muhammed Serendah, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü savaşa dikkati çekerek, Arap ve İslam dünyası liderlerine Gazze'ye sahip çıkmaları çağrısı yaptı.



Müslüman ülkelerde her yıl milyonlarca dolarlık bütçelerin dizi, sinema ve festivallere ayrıldığına işaret edeb Şeyh Seredah, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının ise büyük bir açlıkla karşı karşıya olduğuna vurgu yaptı.



Şeyh Serendah, hutbesinin sonunda Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin halkı ve Mescid-i Aksa için dua etti.



- GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI



Cuma namazı sonrası ayrıca Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, 30 bin Filistinlinin Harem-i Şerif'te cuma namazı kıldığı belirtildi.



- MESCİD-İ AKSA'YA İLİŞKİN STATÜKO



Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.



Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.



Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.



Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.



İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği, diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.



Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.