İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2026 Cuma / 4 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8369
  • EURO
    51,7066
  • ALTIN
    7175.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mescid-i Aksa'da engeller aşıldı saflar tutuldu: 100 bin Filistinli teravihte buluştu
Dünya

Mescid-i Aksa'da engeller aşıldı saflar tutuldu: 100 bin Filistinli teravihte buluştu

İşgalci İsrail'in giriş kısıtlamalarına ve Batı Şeria'dan geçiş engellerine rağmen yaklaşık 100 bin Filistinli, ramazan ayının ilk cuma gecesinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yatsı ve teravih namazında saf tuttu.

AA20 Şubat 2026 Cuma 23:29 - Güncelleme:
Mescid-i Aksa'da engeller aşıldı saflar tutuldu: 100 bin Filistinli teravihte buluştu
ABONE OL

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir ve Mescid-i Aksa'ya girişlerinde getirdiği giriş kısıtlamalarına rağmen akşam saatlerinden itibaren on binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya akın ettiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 100 bin Filistinlinin Mescid-i Aksa'da yatsı ve teravih namazını kıldığı aktarıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e geçmek isteyen binlerce Filistinliye engel olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinlilere yönelik bu yıl da kısıtlama kararı almıştı.

İsrail, her sene ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya erişime ilişkin çeşitli kısıtlamalar koyarak Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.