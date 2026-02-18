İSTANBUL 11°C / 3°C
Dünya

Mescid-i Aksa'da ilk teravih: On binlerce Müslüman saf tuttu

İşgalci İsrail'in kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman ramazanın ilk teravih namazını eda etti.

18 Şubat 2026 Çarşamba 00:13
Akşam namazı sıralarında hilalin görüldüğünün ve yarın ramazanın ilk günü olduğunun duyurulmasının ardından on binlerce Müslüman, ilk kıble Mescid-i Aksa'ya koştu.

Kıble Mescidi'ni, Kubbetu's Sahra Camisi'ni ve avluyu dolduran Müslümanlar, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Sinine'nin ardında yatsı ve teravih namazları için saf tuttu.

Ateşkese rağmen Gazze'nin durumu ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik artan saldırıları nedeniyle bu sene de Filistinli Müslümanlar ramazana buruk giriyor.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da ramazan ayı hazırlıklarını engellemeye devam ettiğini vurgulamıştı.

