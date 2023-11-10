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  • İsrail zulmünde 5. cumada! 24 TV ekibi anbean görüntüledi: Mescid-i Aksa'da ezan sesiyle Filistinlilere saldırı
Dünya

İsrail zulmünde 5. cumada! 24 TV ekibi anbean görüntüledi: Mescid-i Aksa'da ezan sesiyle Filistinlilere saldırı

İsrail, Gazze'ye başlattığı saldırıların 5'inci cumasında da Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlıyor. İsrail askerleri, cuma namazı öncesi biber gazı attı, ara sokaklarda namaz kılmak isteyenlere izin de vermedi.

10 Kasım 2023 Cuma 12:36 - Güncelleme:
İsrail zulmünde 5. cumada! 24 TV ekibi anbean görüntüledi: Mescid-i Aksa'da ezan sesiyle Filistinlilere saldırı
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. 35 gündür devam eden savaşın etkilerinin Filistin'in diğer bölgelerine yansıması bölgede gerginliğe sebep oluyor. İsrail polisi, Kudüs'teki olası gerginliği önleyebilmek için, Mescid-i Aksa'ya girişleri savaşın 5. cumasında da kısıtlıyor.

İsrail polisi yalnızca yaşlı Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin veriyor.

MESCİD-İ AKSA'DA İSRAİL MÜDAHALESİ

Cuma namazı öncesi İsrail askerleri biber gazı attı. İsrail askerleri, ara sokaklarda namaz kılmak isteyenlere izin de vermedi.

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