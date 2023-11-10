İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. 35 gündür devam eden savaşın etkilerinin Filistin'in diğer bölgelerine yansıması bölgede gerginliğe sebep oluyor. İsrail polisi, Kudüs'teki olası gerginliği önleyebilmek için, Mescid-i Aksa'ya girişleri savaşın 5. cumasında da kısıtlıyor.

İsrail polisi yalnızca yaşlı Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin veriyor.

MESCİD-İ AKSA'DA İSRAİL MÜDAHALESİ

Cuma namazı öncesi İsrail askerleri biber gazı attı. İsrail askerleri, ara sokaklarda namaz kılmak isteyenlere izin de vermedi.