İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2023 Cuma / 26 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9821
  • EURO
    31,2677
  • ALTIN
    1891.71
  • BIST100
    7944.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mescid-i Aksa'da katliamın gölgesinde 9. cuma! İsrail askerleri gaz fişekleri ile yine Müslümanları hedef aldı
Dünya

Mescid-i Aksa'da katliamın gölgesinde 9. cuma! İsrail askerleri gaz fişekleri ile yine Müslümanları hedef aldı

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan Filistinlileri engelledi. İsrail askerleri gaz fişekleri ile yine Müslümanları hedef aldı.

8 Aralık 2023 Cuma 12:06 - Güncelleme:
Mescid-i Aksa'da katliamın gölgesinde 9. cuma! İsrail askerleri gaz fişekleri ile yine Müslümanları hedef aldı
ABONE OL

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi yine cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da 7 Ekim sonrası 8 haftadır karşılaşılan durum bu hafta da tekrarlandı ve İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 5 bine yakın Müslüman burada namaz kılabildi.

İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle kurduğu kontrol noktalarında kimlik denetimi yaptı ve çok sayıda Filistinliyi geri gönderdi. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençlere zaman zaman müdahale ederek onları tartakladı. Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Harem-i Şerif çevresinde kıldı. Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud ve Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz mahallelerinde kaldırımlarda saf tuttu.

KUDÜS YİNE KARIŞTI

İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışan Filistinlileri engelledi. İsrail askerleri gaz fişekleri ile yine Müslümanları hedef aldı.

CANLI YAYINDA MÜDAHALE

Gelişmeleri Kudüs'ten aktaran 24 TV Muhabiri Yağmur Yıldız, "Filistinli Müslümanların yaşadığı bir mahalledeyiz. Atılan gaz fişeklerinden çıkan yoğun dumandan dolayı biz dahil tüm basın mensupları etkilenmiş durumda." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.