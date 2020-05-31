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Dünya

Mescid-i Nebevi, 74 gün sonra yeniden ibadete açıldı

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplu ibadete kapatılan Mescid-i Nebevi, 74 günün ardından sabah namazıyla birlikte kapılarını açtı.

IHA31 Mayıs 2020 Pazar 09:49 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 09:51
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Suudi Arabistan’ın Medine kentinde Mescid-i Nebevi, toplu ibadet için kapılarını yeniden açtı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 74 gün önce kapatılan Mescid-i Nebevi, sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı. Namaza gelenlerin cami girişinde görevliler tarafından ateşi ölçüldü. Camiye akın eden Müslümanlar, sabah namazını maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak eda etti.

İki Kutsal Cami Genel İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz Cuma günü yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in onayından sonra Mescid-i Nebevi’yi açma planının onaylandığını duyurmuştu.

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