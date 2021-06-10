Mescid-i Nebevi İmam ve Müezzin İşleri Müdürü ile yardımcısı ''ihmal'' gerekçesiyle görevden alındı

AA 10 Haziran 2021 Perşembe 07:44 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 07:47

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, Mescid-i Nebevi İmam ve Müezzin İşleri Müdürü ile yardımcısının görevde ihmalde bulundukları gerekçesiyle işlerine son verilmesini öngören bir karar yayımladı.

Sudeys, hiçbir ihmale müsamaha göstermeyeceklerini ve ihmalkar davrananlardan hesap sormak için gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirtti.

Suudi Arabistan'da 23 Mayıs'ta camilerde hoparlörlerin sadece ezan ve kamet okunması sırasında kullanılması, bunun dışındaki durumlarda dışarıya ses verilmemesi yönünde karar çıkarılmıştı.

İslami İşler Bakanı Abdullatif Al Şeyh tarafından yayımlanan genelgede, söz konusu kararın, camilerdeki hoparlörlerin namaz sırasında da kullanılması, bu durumun cami yakınlarındaki evlerde bulunan yaşlı, hasta ve çocukları rahatsız etmesi ve cami imamlarının seslerinin birbirine karışması nedeniyle alındığı ifade edilmişti.