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Mescid-i Aksa'nın duvarına provokatif saldırı

Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nın dış duvarına fanatik bir Yahudi yerleşimci tarafından İbranice provokatif yazı yazıldı.

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Fanatik bir Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın duvarına İbranice provokatif yazı yazdı.

Mescid-i Aksa'nın doğu tarafında bulunan ve asırlardır kapalı olan Rahmet Kapısı'nın dış duvarına yazılan kışkırtıcı mesajda, "Bu kapı İsrail'in tanrısı gelene kadar kapalı kalacaktır" ifadesi yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, İsrail polisinin yazıyı yazan Yahudi yerleşimciyi bölgeden uzaklaştırdığı görülüyor.

Konuyla ilgili İsrail polisinden henüz açıklama yapılmadı.

Kudüs'ü 1187'de Haçlı işgalinden kurtaran Selahaddin Eyyubi, dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı Eski Şehri korumak için Rahmet Kapısı'na duvar ördürerek kapattırmıştı.

Bazı Yahudiler Hazreti Mesih'in Rahmet Kapısı'dan Harem-i Şerif'e girerek Mescid-i Aksa'nın yerine Süleyman Mabedini inşa edeceğine inanıyor.

Mescid-i Aksa'da gergin hafta

İsrail güçleri, 2003'ten bu yana giriş ve çıkışlara kapalı tutulan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı 17 Şubat'ta zincirlemişti.

Bunun üzerine 18 Şubat'ta Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç kapıyı kırmış, İsrail polisi gençlerden bazılarını gözaltına almış, Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail polisi 19 Şubat akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları gözaltına alınmıştı.

Filistinliler, geçen cuma 16 yıl aradan sonra ilk defa Mescid-i Aksa'daki Rahmet Kapısı'nın içinde cuma namazı kılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in onayı olmadan Rahmet Kapısı'nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açıldığı ve yüzlerce Filistinlinin cuma namazını burada eda ettiği bildirilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

''Kılıçdaroğlu, ne kadar terör örgütü varsa, hepsinin gönlünü yaptı''

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