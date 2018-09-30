Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Meşhed halkı, gıda stoğu yapıyor

İran'ın Meşhed kentinde halk, 'bazı ürünlerin temininde sıkıntı olduğu' gerekçesiyle gıda stoğu yapıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Meşhed Zabıta Müdürü Emir Dildari, halkın son günlerde ihtiyaç fazlası alışveriş yaptığını söyledi.

"Halk, alışverişe hücum ediyor"

Dildari, "Eğer Meşhed'deki bazı alışveriş merkezlerine bakarsanız halkın ihtiyacından fazla alışverişe hücum ettiğini görürsünüz." dedi.

Söz konusu olayın arz talep dengesini bozduğunu belirten Dildari, halkın, bazı ürünlerin temininde sıkıntı olduğu haberlerinden endişelendiği için evlerinde stok yaptığını ifade etti.

Dildari, marketlerde her türlü ürünün bulunduğunu öne sürdü.

İran'da mart ayından bu yana dolar kurunun yaklaşık 4 kat artması, kamyoncuların kontak kapatması ve ABD'nin Kasım ayında petrol ihracatına getireceği yaptırımlar ürünlere astronomik zamların gelmesine ve ekonomik krizin derinleşmesine sebep oldu. Bununla birlikte bazı ürünlerin karaborsaya düşmesi halkı marketlerden stok yapmaya yönlendiriyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA