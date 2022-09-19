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Dünya

Meşhur Big Ben'e 'Kraliçe Elizabeth'' soruşturması

Hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in onuruna ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldığı sırada tarihi saat kulesi Big Ben'in çanlarının çalmaması nedeniyle acil olarak soruşturma başlatıldı.

IHA19 Eylül 2022 Pazartesi 00:15 - Güncelleme:
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İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül'de 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yerel saatle 20.00'de ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılmış, saygı duruşunun başlangıcında ve bitişinde dünyaca ünlü saat kulesi Big Ben'in çanlarının çalması planlanmıştı. Big Ben etrafında toplanan binlerce kişi çan sesi beklerken, saat kulesinin çanları çalmamıştı.

İngiltere Parlamentosu Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bunu acil olarak araştırıyoruz, ancak yarın devlet cenaze töreni sırasında geçiş törenini etkilemeyeceğinden eminiz" dedi.

Yarın sabah saatlerinde Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek olan cenaze töreni sonrası Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı defnedilmek üzere Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve nakil sırasında dakikada bir Big Ben'in çanları çalacak.

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