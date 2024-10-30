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Dünya

Meşhur Dubai çikolatasında Türkiye detayı! Tarifin sahibi açıkladı

Son günlerde popüler hale gelen Dubai çikolatasında Türkiye detayı dikkat çekti. Dubai çikolatası tarifinin sahibi Türkiye'nin lezzetlerinden esinlendiğini açıkladı.

30 Ekim 2024 Çarşamba 09:42 - Güncelleme:
Meşhur Dubai çikolatasında Türkiye detayı! Tarifin sahibi açıkladı
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Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran, market raflarında talan edilen Dubai çikolatası tarifinin yaratıcısı Sarah Hamouda, ilham kaynağının Türk baklavası olduğunu açıkladı. Hamouda, "Hamileyken tarifi keşfettim" dedi.

MEŞHUR DUBAİ ÇİKOLATASINDA TÜRKİYE DETAYI

Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatasının ünü dünyayı kasıp kavurdu. Dubai çikolatasının, Antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi, BAE'de butik bir çikolata mağazasına ait. Mısır kökenli İngiliz Sarah Hamouda, hamileliği sırasında çikolata aşermesi üzerine aradığı tadı hiçbir çikolatada bulamayınca kendi tarifini geliştirdi; böylece Dubai çikolatasını ortaya çıkardı.

EVDE YAPTI, DÜNYAYA YAYILDI

CNN'e verdiği röportajda, başlangıçta eşiyle birlikte evde yaptıkları çikolataları artık 10 kişilik bir ekiple kiraladıkları bir mutfakta ürettiklerini belirten Hamouda, Dubai çikolatasını tadan muhabirin tadı baklavaya benzetmesi üzerine "Baklavadan esinlendim" dedi. Hamouda, bunun daha önce hiç "küresel bir trend haline geleceğine inanmadığını" belirtti.

  • Dubai çikolatası
  • Türkiye lezzetleri
  • baklava

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