Mesleğin son temsilcilerinden... Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki dükkanında çalışıyor

Halep ilinden 2016'da 3 çocuğu ve eşiyle göç etmek zorunda kalan 49 yaşındaki Nago, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesine yerleşti.

Çocuk yaşta demir ustalarının yanında mesleğini öğrenmeye başlayan Nago, öğrendiği sıcak demir dövme sanatını 37 yıldır devam ettiriyor.

Nago, terörden arındırılan Bab'da 40 metrekarelik dükkanında, yıkılmış binalardan topladığı demirlere şekil vererek unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yeni nesillere aktarıyor.

Bab ilçesinde bu mesleği Nago dışında başka icra eden bir kişi bulunmuyor.

Sanatıyla ailesinin geçimini sağlayan 3 çocuk babası Nago, iş yerinde ısıttığı kızgın demiri döverek balta, bıçak, kazma, çekiç ve tarım aletleri üretiyor.

Savaş şartlarının getirdiği zorluklara boyun eğmeyerek hayatını mesleğine adayan Nago, işi öğrenmek isteyenlere de eğiticilik yapıyor.

- "BU İŞİ ÇOK FAZLA YAPAN KALMADI"

Sıcak demir ustası Nago, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "12 yaşındayken Halep'te ailemin yönlendirmesiyle demir ustalarından bu mesleği öğrenmeye başladım. Bu işi çok fazla yapan kalmadı. 37 yıldır bu mesleğin içindeyim sıcak demir ustalığını yaşatacağım ve öğrenmek isteyenlere öğreteceğim." diye konuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'a göç ettikten sonra mesleğini yapmak için dükkan açtığını anlatan Nago, "Ürettiğim ürünleri burada satıyorum. Savaş öncesinde ürünleri yurt dışına da gönderiyorduk. Şu an sadece bölgemizdeki ihtiyacı karşılamaya çalışıyorum." dedi.

Nago, yıkılmış binalardan sökülen demirleri, savaştan zarar gören hurda parçaları toplayıp kızgın ateşte şekil verdiğini belirterek "Kızgın ateşte ısıttığım demirleri döverek balta, bıçak, kazma, çekiç ve tarım aletleri şeklini veriyorum." ifadesini kullandı.

Savaşın getirdiği zorlukları yaşadığını ve dışardan yardım bekleyerek hayatını idame ettiremeyeceği için mesleğini icra etmek zorunda olduğunu kaydeden Nago, "Atalarımın mesleğini hem yaşatıyor hem de nesillere aktarıyorum. Bu meslek bizim halkımızı temsil ediyor. Biz ülkece sanatkarız." diye konuştu.