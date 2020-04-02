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Dünya

ABD'den şoke eden açıklama: Mesut Mevlevi'nin öldürülmesinden onlar sorumlu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen yıl İranlı Mesut Mevlevi'nin öldürülmesiyle ilgili 'İranlı diplomatları' suçladı.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 07:21 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 07:34
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Twitter'dan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Pompeo, İran yönetimine tepki gösterdi.

Pompeo, "İranlı diplomatların Türkiye'de bir muhalife suikast yaptıklarına dair haberler rahatsız edici ancak görevleriyle tamamen tutarlı. İranlı 'diplomatlar' terör ajanıdır ve geçtiğimiz on yıl içinde Avrupa'da birden fazla suikast ve bomba eylemi gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

İstanbul Şişli'de, 14 Kasım 2019'da İranlı Mesut Mevlevi, otomobilden silahla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, eş zamanlı operasyonda cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K'nin de aralarında olduğu 11 kişiyi gözaltına almıştı.

Adliyeye çıkarılan zanlılardan cinayetin faili olduğu öne sürülen Abdulvahap K'nin da aralarında olduğu 7 kişi tutuklanmış, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tarihi mekanlar ıssız kaldı

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