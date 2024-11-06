Şerif, X'ten yaptığı açıklamada 1,2 milyon takipçiye sahip Instagram hesabının askıya alındığını belirtti.
Gazze'nin kuzeyindeki İsrail'in devam eden katliamlarını dünyaya duyuran gazetecilerden biri olan Şerif'in hesabının askıya alınması tepkilere neden oldu.
Şerif'e destek veren birçok kullanıcı, bu adımı Şerif'in Gazze'nin kuzeyinde yaşananları dünyaya duyurma çabalarını engelleme girişimi olarak yorumladı.
Filistinli gazeteci, bu adımın ardından Instagram'da yeni bir hesap açtı. Şerif'in yeni hesabının takipçi sayısı saatler içinde 75 bini aştı.
İSRAİL ORDUSU HEDEF GÖSTERMİŞTİ
Gazze'nin kuzeyinde kalan sayılı gazetecilerden biri olan Şerif, İsrail ordusunun hedefindeki isimlerden biri.
Şerif'in Gazze'nin kuzeyindeki evi İsrail ordusunca hedef alınmıştı.
Hedef gösterilen 6 Gazzeli gazeteci arasında Şerif de yer alıyordu.GÖRÜNTÜLER SANSÜRLENİYOR
Instagram ve Facebook'un sahibi sosyal medya devi Meta'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda bazı görüntüleri sansürlediği ortaya çıkmıştı.
Hamad, kendisini hukuksuzca işten çıkardığı gerekçesiyle Meta'ya dava açmıştı.