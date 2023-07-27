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Dünya

Meta'nın geliri yüzde 11 arttı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11 artışla 32 milyar dolara yükseldi.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 04:30 - Güncelleme:
Meta'nın geliri yüzde 11 arttı
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Meta, nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 32 milyar dolara çıktı. Şirket, böylelikle 2021'in son çeyreğinden bu yana ilk kez çift haneli gelir artış oranı bildirdi. Meta, 2022'nin aynı döneminde 28,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Meta'nın net karı da bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 16 artışla 7,8 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2022'nin ikinci çeyreğinde 6,7 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Şirketin 2022'nin ikinci çeyreğinde 2,46 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 2,98 dolara ulaştı.

Meta çatısı altındaki Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı, bu dönem de artışını sürdürdü.

Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı, haziran ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 5 artarak 2,06 milyara yükseldi. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 3 artışla 3,03 milyar oldu.

"HEYECAN VERİCİ YOL HARİTASINA SAHİBİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, iyi bir çeyrek geçirdiklerini belirterek, uygulamalarında güçlü etkileşim görmeye devam ettiklerini ifade etti.

Zuckerberg, Llama 2, Threads, Reels, yeni yapay zeka ürünleri ve bu sonbaharda piyasaya sürülen Quest 3 ile bir süredir gördüğü "en heyecan verici yol haritasına" sahip olduklarını vurguladı.

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