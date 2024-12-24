Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, Suriyeli Milli Güçlerin devrimiyle sona erdi.

Suriyeli muhaliflere 12 yıl önce gösterdiği desteği bir an olsa bile kesmeyen Türkiye, ülkenin geçmişinden kanlı diktatör rejimin izlerini silmek için hemen harekete geçen yeni yönetime de bu desteği sürdürdü.

ÇOBANBEY DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİ OLDU

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET yayınında Türkiye'nin desteğiyle Suriye'de ayağa kalkan ilçeleri anlattı.

El-Bab operasyonuyla ilk girilen yer olan Çobanbey'in ayağa kaldırıldığını ifade eden Yarar, Türkmen kasabasının dönüşümün merkezi haline geldiğini söyledi.

11 bin kişinin çalıştığı bir organize sanayi sitesinin kurulduğunu da belirten Yarar, "Hedefleri bu sene 50 bin kişinin çalışacağı bir siteye dönüştürmek. İçinde yüzlerce fabrika var. Çimento fabrikası var, metal işleme fabrikası var." dedi.

KURULAN TIP FAKÜLTESİNDE 500 DOKTOR YETİŞTİRİLİYOR

Türkiye'nin desteğiyle kalkınma için bölgede yeni bir modelin denenmeye çalışıldığına sözlerine ekleyen Yarar, "Bunu al Hama'ya, Humus'a istediğin yere uygula. Şimdi mesela burada bir akademi var. Subay yetiştiren bir akademi var. Türkiye'den bir üniversite adını vermeyeyim. Yani devlet üniversitesi de oraya gidiyor. Onlarla iş birliği yaparak tıp fakültesi kuruyorlar ve şu anda 500 tane doktor yetiştiriliyor." dedi.

"AYRILIKÇI BİR BAKIŞ AÇISI YOK"

Suriyelilerin yeni sistemle kavga ederek bir yere gelmek istemediklerini ifade eden Mete Yarar şu ifadeleri kullandı: Mesela o gün konuşurken de ilginç bir tabir kullandı. Evet bizim için Türkiye çok önemli. Ama bizim vatanımız Suriye diyor adam yani bir ayrılıkçı bir bakış açısı yok. Bak şimdi mesela üniversite bu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi burası. Arkada Türkiye'nin de desteğiyle yapılan Çobanbey Hastanesi var. Orada eğitim de yapıyorlar.

"TÜRK BAYRAĞININ OLMADIĞI EV YOK"

Bölgenin her yerinde Türk bayrağı olduğuna da dikkati çeken Yarar, "Türk bayrağını görmediğin bir ev yok. İnsanlar biliyorlar Türkiye sayesinde ayakta kaldıklarını, Türkiye sayesinde bu zamana geldiklerini. Buradaki insanların tamamı, çocukları buradaki okullarda okuyabiliyor." dedi.

500 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Öte yandan Yarar, Çobanbey'in bu seneki ihracat hedefinin 500 milyon dolar olduğuna da belirtti.

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