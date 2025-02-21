Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Yunanistan'ın engellemeye çalıştığı Türkiye'ye Meteor füze satışı konusunda, "ülkesinin bir rolü olmadığını" söyledi.



Lecornu, Ulusal Meclis Savunma Komisyonu oturumunda Türkiye'ye muhtemel Meteor füzesi satışına değindi.

İngiltere ve Türkiye arasında Türkiye'ye Meteor füzesi satışına ilişkin müzakerelerin sürdüğü ve Fransa'nın bu konuda nasıl bir pozisyon alacağına ilişkin soruya Bakan Lecornu, "İngiltere'nin silah ihracatı üzerinde kontrolümüz yok." cevabını verdi.

Lecornu, ülkesinin bu konuda bir rolü olmadığını çünkü Türkiye'ye Eurofighter satan tarafın Fransa olmadığını belirterek, üstelik Fransa'nın Yunanistan'a Rafael savaş uçakları sattığını söyledi.

Lecornu, Yunanistan'ı kaygılandıran Türkiye'ye muhtemel Meteor füzeleri satışına ilişkin ise "Bu konuda diplomasi ve iknadan özellikle herkesin birbiriyle konuşmasını sağlayacak bir yol bulunmasından başka çaremiz olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lecornu, gelecek günlerde mevkidaşı ile bu konuları görüşmek üzere Atina'ya ziyaret gerçekleştireceğini dile getirdi.

11 Şubat'ta Türkiye'ye Meteor füzesi satışını engellemek için Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in bu konuda ret cevabı aldığı Yunan basına yansımıştı.

Fransa tarafının, Meteor'un 6 ülkenin katılımından oluşan bir konsorsiyum tarafından üretilmesi nedeniyle uluslararası pratik olarak bunun mümkün olmadığını Miçotakis'e bildirdiği kaydedilmişti.

Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli MBDA tarafından üretiliyor. Konsorsiyumda Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç bulunuyor.

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