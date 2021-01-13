Mezarlıkta çekilen görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü! Kimse yoktu ama...

star.com.tr 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:04 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 12:04

Aracıyla Mezarlığa giden bir adam kaydettiği esrarengiz görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı. Anlam verilemeyen görüntüyü izleyenler, hayrete düştü.

Tesla marka aracıyla kimsenin olmadığı mezarlıkta duran adam, aracın izleme ekranında insan imgesi görünce telefonuna sarıldı.

Etrafta kimsenin olmadığını gösteren sürücü, sensörlerin aracın yakınında hareket eden bir insan göstermesine anlam vermedi.

Sosyal medya kullanıcıları, Elon Musk'ın şirketi tarafından geliştirilen aracın, hayalet gördüğünü iddia etti.

Görüntülerde, sürücü izleme sistemi sağda hareket eden bir kişinin olduğunu gösteriyor. Araba yavaşça ileri doğru hareket edince de, ekranda görünmeye devam ediyor.

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