MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Yunanistan'ın Ege adalarına füze yerleştirme kararına tepki gösterdi.

Bahçeli, Atina'ya, "Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik bir hata değil, sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. 12 Ada gasp edilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye 12 Ada'sız yaşasa bile, 12 Ada'nın Türkiyesiz yaşaması ham bir hayaldir. Atina ayağını denk alsın." uyarısını yaptı.

YUNAN'DA PANİK

Bahçeli'nin dikkat çeken açıklamaları Yunan medyasında manşet oldu.

"LOZAN'IN HÜKÜMLERİNE MEYDAN OKUDU"

Yunan Kathimerini, Bahçeli'nin çıkışını, "Erdoğan'ın en önemli müttefiki olan Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın Ege adalarındaki hakimiyetini tartışmaya açarak Lozan Antlaşması'nın hükümlerine meydan okudu." sözleriyle duyurdu.

"BAHÇELİ'DEN KIŞKIRTICI AÇIKLAMALAR"

Dimokratia gazetesi Bahçeli'nin sert söylemlerini manşetlerine şöyle taşıdı: Bahçeli'den provokatif açıklamalar: On İki Ada'yı Türkiyesiz düşünemeyiz. MHP Genel Başkanı ve Erdoğan'ın hükümet ortağı Bahçeli, parti içi bir toplantıda kışkırtıcı açıklamalarda bulundu.

YUNAN HÜKÜMETİNE 'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

Yunanistan hükümetine dikkat edin uyarısında bulunan Libre gazetesi, "Son dönemde Türk yetkililerin Kıbrıs ve Yunanistan'a ilişkin tahrik edici atıflarının artması, Atina Deklarasyonu'nda mutabık kalınan Türk-Yunan uzlaşmasının, birçok analize göre, kaçırılmış bir başka fırsata dönüşmekte olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Skai Bahçeli'nin sözlerini şu şekilde haberleştirdi: "12 Ada Türkiyesiz düşünülemez" diyen Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli'den yeni provokatif açıklamalar.

"BAHÇELİ'DEN YENİ MEYDAN OKUMA"

Pentapostagma haberinde şu ifadeleri kullandı: Bahçeli'den yeni meydan okuma: 12 Ada Türkiye olmadan düşünülemez. Bahçeli, "Yunanistan'ın eylemlerinin sonuçları ağır olacaktır" tehdidinde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hükümet ortağı ve Bahçeli, 12 Ada'yı doğrudan hedef tahtasına koyarak provokatif bir tutum sergiledi.

"YUNANİSTAN ADIMLARINA DİKKAT ETMELİ"

Marketnews haber sitesi ise MHP Lideri'nin açıklamalarını "Bahçeli'den provokatif açıklamalar: 12 Ada'yı Türkiyesiz düşünemeyiz." sözleriyle manşetlerinden verdi.

Gazete ayrıca, "Bahçeli, aynı söylemi sürdürerek Yunanistan'a "adımlarına dikkat etmesi" çağrısında bulundu. MHP'nin Genel Başkanı ve Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli, parti içi bir toplantıda kışkırtıcı açıklamalarda bulundu." ifadelerine de yer verdi.

BAHÇELİ'NİN 'İYİ KOMŞULUK' SÖZLERİNİ MANŞETE TAŞIDILAR

Enikos gazetesi ise Bahçeli'nin açıklamalarını, "Bahçeli oldukça kışkırtıcı: 12 Ada Türk milletinden çalınmıştır - Atina'ya adımlarını izlemesini tavsiye ediyorum." sözleriyle manşetlerinden verdi.

Ayrıca gazete, Yunanistan'ın Ege adalarına füze yerleştirme hazırlıklarının sadece uluslararası hukuka aykırı olmadığını, aynı zamanda iyi komşuluk hedeflerini kökten baltalayacak pervasız adımlar olduğunu söylediği sözlerini de haberde yer verdi.

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