Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamı kontrollü şekilde yıkıldı

AA 5 Temmuz 2021 Pazartesi 06:32 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 06:33

Söz konusu binanın kalan kısmı güvenli olmadığı gerekçesiyle yerel saatle 22.30'da yıkıldı.

Kontrollü şekilde yıkılan bina dakikalar içinde yerle bir oldu.

Öte yandan yıkılma işlemlerine başlanmasıyla arama kurtarma çalışmalarına ara verilen binanın enkazında olduğu düşünülen 121 kişiden hala haber alınamıyor.

Binanın enkazında bugüne kadar 3'ü çocuk 24 kişinin cesedine ulaşılabildi.

- 270 DAİRELİK LÜKS BİNANIN YARISI ANİDEN ÇÖKMÜŞTÜ

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.