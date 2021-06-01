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Dünya

Michael Flynn: Myanmar'dakine benzer bir darbe ABD'de de olmalı

Eski ABD Başkanı Trump'ın bir dönem ulusal güvenlik danışmanlığı görevini üstlenen Michael Flynn, ABD'de 'Myanmar'da yaşanana benzer türden bir darbe yapılması' gerektiğini savundu.

01 Haziran 2021 Salı 08:00 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 08:00
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Donald Trump yönetiminde bir dönem ulusal güvenlik danışmanlığı görevini yapan Michael Flynn, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Dallas'ta katıldığı bir konferansta ABD'de Myanmar'dakine benzer bir darbe yapılması gerektiğini savundu.

Sputnik'in haberine göre, etkinliğin katılımcılarından biri, Flynn'e "Myanmar'da olanların neden burada yaşanamayacağını bilmek istiyorum" demesi üzerine Flynn, "Sebep yok. Yani, bu burada da olmalı" cevabını verdi.

Paylaşılan videoya göre katılımcının bu sorusu, salondan kuvvetli bir reaksiyon aldı.

MYANMAR'DA YAŞANAN DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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