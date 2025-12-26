İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9305
  • EURO
    50,5803
  • ALTIN
    6242.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Michelin'den şaşırtan hamle: Fabrikayı kapattı devlete iade etti
Dünya

Michelin'den şaşırtan hamle: Fabrikayı kapattı devlete iade etti

Fransız lastik üreticisi Michelin, daha önce yatırım karşılığında aldığı 4,3 milyon avroluk vergi indirimini Fransa devletine “bağış” yoluyla geri verdi.

AA26 Aralık 2025 Cuma 19:35 - Güncelleme:
Michelin'den şaşırtan hamle: Fabrikayı kapattı devlete iade etti
ABONE OL

Fransa'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Michelin firmasından Ekonomi Bakanlığına 11 Aralık'ta yapılan 4,3 milyon avro değerindeki bağış kabul edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre bu meblağ, Michelin'in Vendee vilayetine bağlı Roche-sur-Yon kentindeki fabrikasına yatırım yapması karşılığında hak kazandığı vergi indirimine tekabül ediyor.

Michelin ise söz konusu fabrikanın kapatılması nedeniyle "sorumluluk bilinciyle" devletten vergi indirimi olarak aldığı meblağı iade ettiğini açıkladı.

Roche-sur-Yon'daki fabrika, Avrupa'daki otomobil sektöründeki kriz bağlamında 2020'de kapatılırken, yaklaşık 600 kişi işten çıkarılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.