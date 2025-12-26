Michelin'den şaşırtan hamle: Fabrikayı kapattı devlete iade etti

Fransa'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Michelin firmasından Ekonomi Bakanlığına 11 Aralık'ta yapılan 4,3 milyon avro değerindeki bağış kabul edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre bu meblağ, Michelin'in Vendee vilayetine bağlı Roche-sur-Yon kentindeki fabrikasına yatırım yapması karşılığında hak kazandığı vergi indirimine tekabül ediyor.

Michelin ise söz konusu fabrikanın kapatılması nedeniyle "sorumluluk bilinciyle" devletten vergi indirimi olarak aldığı meblağı iade ettiğini açıkladı.

Roche-sur-Yon'daki fabrika, Avrupa'daki otomobil sektöründeki kriz bağlamında 2020'de kapatılırken, yaklaşık 600 kişi işten çıkarılmıştı.

