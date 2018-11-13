Michelle Obama: Trump’ı asla affetmeyeceğim

ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, ABD’de Salı günü satışa sunulan "Becoming” isimli kitabında 2016 yılında ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a ağır eleştirilerde bulundu. Trump’ın, eşi Barack Obama’nın ABD vatandaşlığını sorgulaması nedeniyle ailesinin tehlike altına girdiğini belirten Michelle Obama, bu nedenle Trump’ı “hiçbir zaman affetmeyeceğini” söyledi.

54 yaşındaki Michelle Obama yeni kitabında, Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmeden önce, o zaman ABD Başkanı olan Barack Obama’nın doğum belgesinde yer aldığı üzere ABD toprağı olan Hawaii’de doğmadığını, doğuştan ABD vatandaşı olmadığını ve o sebepten ABD Başkanlığı yapamayacağını iddia etmesine cevap verdi.

Obama kitabında, "Tüm olay çılgınca ve kötü niyetliydi. Ve elbette bunun altında yatan bağnazlık ve yabancı düşmanlığı güçlükle saklanıyordu” yazdı. Trump’ın bu konuyu ortaya atmasının tehlikeli olduğunu belirten eski First Lady, radikalleri ve dengesiz kişileri bilerek kışkırtma amacı taşıdığını ifade etti. "Ya dengesiz birisi dolu bir silahla Washington'a gelse? Ya bu kişi kızlarımızın peşine düşse?” diye soran Obama, "Yüksek sesle söylenen ve umarsız imalarıyla Donald Trump, ailemin güvenliğini tehlikeye atıyordu. Ve bu sebepten ötürü onu hiçbir zaman affetmeyeceğim” dedi.

Donald Trump'ın 2005 yılında bir dizinin çekimi sırasında konuşurken kayıt altına alınan ve bir ceza almadan kadınları taciz edebileceğini söylediği ses kaydına da değinen Obama, kitabında, bu ses kaydını dinledikten sonra "sinirden titrediğini” belirtti.

(DW)