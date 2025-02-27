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Dünya

Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti

'Buffy the Vampire Slayer' ve 'Gossip Girl' dizilerindeki rolleriyle tanınan ABD'li aktrist Michelle Trachtenberg'ın 39 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 14:04 - Güncelleme:
Michelle Trachtenberg hayatını kaybetti
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BBC'nin haberine göre, Trachtenberg'in ailesinin yasal temsilcisi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Michelle Trachtenberg'in vefatını derin bir üzüntüyle doğruluyoruz. Ailesi, bu zor süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica etmektedir." ifadesine yer verildi.

Trachtenberg'in 39 yaşında hayatını kaybettiğini açıklayan New York Polis Teşkilatı (NYPD) yetkilileri, gelen çağrı üzerine Trachtenberg'in evine gittiklerinde onu bilinci kapalı şekilde bulduklarını aktardı.

Yetkililer, Trachtenberg'in ölümünde şüpheli bir duruma rastlamadıklarını belirterek, adli tabibin oyuncunun ölüm nedenini belirleyeceğini kaydetti.

Oyunculuk kariyerine çok küçük yaşta başlayan Trachtenberg'in oyuncu arkadaşları, sosyal medya platformlarından vefatına ilişkin paylaşımlarda bulundu.

  • Michelle Trachtenberg
  • Buffy the Vampire Slayer
  • gossip girl

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