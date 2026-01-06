İSTANBUL 18°C / 12°C
  Miço'nun gafı Atina'yı karıştırdı: O zaman bu da Türkiye'nin hakkı
Dünya

Miço'nun gafı Atina'yı karıştırdı: O zaman bu da Türkiye'nin hakkı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Venezuela lideri Maduro'nun kaçırılma operasyonunda ABD'yi desteklerken, 'Hukuka uygunluğunu sorgulama zamanı değil' dedi. Muhalefet ayağa kalktı, İngiliz siyasetçi Galloway, 'O halde 'Kıbrıs meselesini kapsamlı şekilde ele almak Türkiye'nin hakkı.' mesajı paylaştı.

6 Ocak 2026 Salı 08:11
Miço'nun gafı Atina'yı karıştırdı: O zaman bu da Türkiye'nin hakkı
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ABD'nin Venezuela lideri Maduro'nun kaçırılma operasyonuna destek verdi; "Maduro rejiminin sona ermesi ülke için yeni bir umut doğuruyor. Şu an son eylemlerin hukuka uygunluğunu yorumlama zamanı değildir" dedi.

Eski Başbakan Antonis Samaras, "Miçotakis, uluslararası hukuk ilkelerinin seçici olmadığını, keyfi veya gecikmeli olarak uygulanmadığını bilmeli ve buna saygı duymalıdır" diyerek tepki gösterdi. Samaras, Kıbrıs, Ege adaları ve Trakya'daki hassasiyetlerin bu ilkeye saygıyı zorunlu kıldığını vurguladı.

HUKUK DEĞİL ORMAN KANUNU

Ana muhalefet partisi PASOK, "Modern bir Avrupa demokrasisinin başbakanı, orman kanunlarının geçerli olmasını tercih ediyor ve uluslararası meşruiyet görüşünü terk ediyor" derken; SYRIZA da açıklamaları tehlikeli bulup uluslararası hukukun her koşulda geçerli olması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE ARTIK KIBRIS'I ELE ALABİLİR"

Miçotakis'e en ilginç tepkilerden biri Britanya İşçi Partisi lideri George Galloway'den geldi.

Galloway sosyal medya hesabından Miçotakis'in açıklamasını alıntılayarak şu paylaşımı yaptı: "Türkiye artık 'Kıbrıs' meselesini kapsamlı şekilde ele alma hakkına sahiptir o halde."

