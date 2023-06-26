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Dünya

Miçotakis, hükümeti kurma görevini aldı

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, dünkü seçimlerin galibi Yeni Demokrasi Partisinin Lideri Kiryakos Miçotakis'e, hükümeti kurma görevini verdi.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 12:48 - Güncelleme:
Miçotakis, hükümeti kurma görevini aldı
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Miçotakis'i makamında kabul eden Sakelaropulu, kendisine hükümeti kurma görevini verdiğini söyledi.

Yunan halkına karşı büyük bir sorumluluk duyduğunu vurgulayan Miçotakis, "İlk baştan beri ülkemizin istikrarlı ve güçlü bir hükümete sahip olmasını hedeflemiştim." dedi.

Miçotakis, ikinci 4 yıllık görevi süresinde, büyük reformlar planladığını dile getirdi.

Kiryakos Miçotakis, yerel saatle 13.00'te Başbakan olarak yemin ederek göreve başlayacak.

Yeni kabine ise saat 17.00'de açıklanacak.

Dünkü genel seçimlerde, Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 40,55 oy alarak 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye hak kazanmıştı.

  • Kiryakos Miçotakis
  • Yeni Demokrasi Partisi
  • Yunanistan seçimleri

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