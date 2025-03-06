İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2025 Perşembe / 7 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,416
  • EURO
    39,539
  • ALTIN
    3406.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Miçotakis: Ukrayna'daki barış sürecine ABD de katılmalı
Dünya

Miçotakis: Ukrayna'daki barış sürecine ABD de katılmalı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'da sağlanacak barış sürecine ABD'nin de mutlaka dahil edilmesi gerektiğine inandığını kaydetti.

AA6 Mart 2025 Perşembe 16:58 - Güncelleme:
Miçotakis: Ukrayna'daki barış sürecine ABD de katılmalı
ABONE OL

Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini, ABD'deki Donald Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaş ve Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili yaklaşımından doğan endişeleri ve izlenecek yolu tartışmak üzere Brüksel'de bir araya getiren olağanüstü zirvenin girişinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB için büyük kararların zamanının artık geldiğini belirten Miçotakis, bugünkü zirvede AB'nin caydırıcı gücünün aktif olarak nasıl artırılabileceğinin ele alınacağını kaydetti.

Savunma harcamalarında AB ülkelerine finansal esneklik tanıyacak önerileri Yunanistan'ın memnuniyetle karşıladığını ifade eden Miçotakis, "Zaten gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sinin üzerinde savunma harcaması yapan AB üye ülkeleri, böylelikle bunu yapmaya devam edebilir. Bu finansal esnekliğin, tüm AB ülkelerine sağlanması, az savunma harcaması yapanları çok harcama yapmaya teşvik etmesi ve böylelikle ortak Avrupa savunması için daha fazla harcama yapılması çok önemli." diye konuştu.

Miçotakis, kritik bir dönemden geçerken AB'nin stratejik bağımsızlığının tartışmasız bir öncelik olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öte yandan, Ukrayna'yı adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için destekleme çabamızı sürdürürken hiçbir şekilde ABD'yi bu yeni sürdürülebilir barış modeline dahil etme çabasından vazgeçmemeliyiz. Ukrayna'ya bir sonraki gün için güvenlik garantisi vermemiz önemli ve bu güvenlik garantisi modeline ABD de katılmalıdır. ABD'yi, bunun, nihayetinde kendi faydasına da olduğuna inandırmak için sürekli mücadele etmeliyiz."

  • Yunanistan Başbakanı
  • barış süreci

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.