Miçotakis: Ukrayna'daki barış sürecine ABD de katılmalı

Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini, ABD'deki Donald Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaş ve Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili yaklaşımından doğan endişeleri ve izlenecek yolu tartışmak üzere Brüksel'de bir araya getiren olağanüstü zirvenin girişinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB için büyük kararların zamanının artık geldiğini belirten Miçotakis, bugünkü zirvede AB'nin caydırıcı gücünün aktif olarak nasıl artırılabileceğinin ele alınacağını kaydetti.

Savunma harcamalarında AB ülkelerine finansal esneklik tanıyacak önerileri Yunanistan'ın memnuniyetle karşıladığını ifade eden Miçotakis, "Zaten gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sinin üzerinde savunma harcaması yapan AB üye ülkeleri, böylelikle bunu yapmaya devam edebilir. Bu finansal esnekliğin, tüm AB ülkelerine sağlanması, az savunma harcaması yapanları çok harcama yapmaya teşvik etmesi ve böylelikle ortak Avrupa savunması için daha fazla harcama yapılması çok önemli." diye konuştu.

Miçotakis, kritik bir dönemden geçerken AB'nin stratejik bağımsızlığının tartışmasız bir öncelik olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öte yandan, Ukrayna'yı adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için destekleme çabamızı sürdürürken hiçbir şekilde ABD'yi bu yeni sürdürülebilir barış modeline dahil etme çabasından vazgeçmemeliyiz. Ukrayna'ya bir sonraki gün için güvenlik garantisi vermemiz önemli ve bu güvenlik garantisi modeline ABD de katılmalıdır. ABD'yi, bunun, nihayetinde kendi faydasına da olduğuna inandırmak için sürekli mücadele etmeliyiz."