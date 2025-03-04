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Dünya

Miçotakis, Zelenski ile telefonda görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

AA4 Mart 2025 Salı 16:50 - Güncelleme:
Miçotakis, Zelenski ile telefonda görüştü
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Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis ile Zelenskiy'nin telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Buna göre, Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 6 Mart'ta düzenlenecek toplantısına, Yunanistan'ın hangi görüşlerle geleceğini Zelenskiy'ye ileterek AB'nin Ukrayna'da adil ve kalıcı bir çözüm sözünü tekrarladı.

Böylesi bir çözüm için AB ve Ukrayna'nın savunma imkanlarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Miçotakis, ABD'nin desteğine de gerek olduğuna işaret etti.

Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

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