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Dünya

Miçotakis'e Batı Trakya'da soğuk duş!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in iki günlük Batı Trakya ziyareti, Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin (DEB) tepkisine yol açtı. Miçotakis'in konuşmasında, gerçeklerle yüzleşmekten kaçındığı ve azınlığın durumu ile ilgili 'pembe tablo' çizdiği kaydedildi.

AA14 Ocak 2023 Cumartesi 20:56 - Güncelleme:
Miçotakis'e Batı Trakya'da soğuk duş!
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DEB Partisi tarafından yapılan açıklamada, Miçotakis'in, Gümülcine'deki halka sesleniş konuşmasında, Batı Trakya Türk azınlığının mevcut sorunlarıyla ilgili elle tutulur hiçbir ifade kullanılmadığı belirtildi.

Miçotakis'in konuşmasında, gerçeklerle yüzleşmekten kaçındığı ve azınlığın durumu ile ilgili "pembe tablo" çizdiği kaydedilen açıklamada, hem azınlığı hem de dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışmasının kabul edilebilir bir durum olmadığı vurgulandı.

Batı Trakya Türk Müslüman azınlığının Yunan ve Avrupa bayrağı altında uyum içinde yaşamakla ilgili bir sıkıntısı olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azınlığın, gösterdiği bu büyük sabrın karşılığını alamamakla, onca sorunun görmezden gelinmesi ve muhatap alınmamasıyla ilgili sorunları var. Biz de Başbakan gibi Avrupalıları bölgemize bize yapılan zulmü yakından görmeleri için davet ediyoruz."

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