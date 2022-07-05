Miçotakis'e eleştiri yağmuru: Yalan söylüyorsun

Oturumda Sosyal Demokrat, sol ve muhafazakar gruplar adına, bu gruplara üye Yunan parlamenterler söz aldı.
Miçotakis'e sert eleştiriler yöneltildi. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitrios Papadimulis, ekonomiyi toz pembe göstermekle suçladığı Miçotakis'in yalan söylediğini ima etti.
Liberaller ve Yeşiller, adına yapılan konuşmalarda Yunan polisinin sığınmacıları Türkiye'ye geri itme operasyonları eleştirildi.
Oturumda yeniden söz alan Miçotakis ise Yunan Parlamenterleri yalancılıkla suçladı.