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Dünya

Miçotakis'e eleştiri yağmuru: Yalan söylüyorsun

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile yapılan oturum iç siyaset çatışmasına dönüştü. Miçotakis, Yunan parlamenterlerin 'yalan söylemek' de dahil olmak üzere sert eleştirileri ile karşılaştı. Liberaller ve Yeşiller, adına yapılan konuşmalarda Yunan polisinin sığınmacıları Türkiye'ye geri itme operasyonları eleştirildi.

NTV5 Temmuz 2022 Salı 17:27 - Güncelleme:
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Oturumda Sosyal Demokrat, sol ve muhafazakar gruplar adına, bu gruplara üye Yunan parlamenterler söz aldı.

Miçotakis'e sert eleştiriler yöneltildi. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitrios Papadimulis, ekonomiyi toz pembe göstermekle suçladığı Miçotakis'in yalan söylediğini ima etti.

GÖÇMENLERİ TÜRKİYE'YE GERİ İTME OPERASTONLARINA ELEŞTİRİ

Liberaller ve Yeşiller, adına yapılan konuşmalarda Yunan polisinin sığınmacıları Türkiye'ye geri itme operasyonları eleştirildi.

Oturumda yeniden söz alan Miçotakis ise Yunan Parlamenterleri yalancılıkla suçladı.

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