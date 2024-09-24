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Dünya

Miçotakis'e ülkesinde soğuk duş! Açıklamaları tepkiyle karşılandı

Yunanistan Yeni Sol Partisi Meclis Grubu Başkanı Aleksis Haritsis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'i, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarını kınamadığı için eleştirdi.

AA24 Eylül 2024 Salı 17:07 - Güncelleme:
Miçotakis'e ülkesinde soğuk duş! Açıklamaları tepkiyle karşılandı
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Haritsis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'daki gelişmelere dikkati çekerek Yunan hükümetinin İsrail'in "öldürücü politikalarına" verdiği desteği sonlandırmasını istedi.

Haritsis, "Yunan hükümeti, Yunan halkına, uluslararası hukuka ve insanlığa karşı tarihi bir sorumluluğa sahiptir. İsrail hükümetini ve onun ölümcül politikalarını desteklemeyi bırakmalıdır." ifadesini kullandı.

Netanyahu hükümetinin Orta Doğu'daki durumu kasten bozduğunu kaydeden Haritsis, Miçotakis'in İsrail'in bu eylemleri karşısında sessiz kalmasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarında yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Haritsis, Netanyahu hükümetinin bölgedeki gerilimi kasten tırmandırdığını belirtti.

Buna rağmen uluslararası toplumun İsrail'e yaptırım uygulamaktan kaçınmasını da eleştiren Haritsis, Filistin devleti tanınmadıkça ve İsrail'e yaptırımlar uygulanmadıkça Netanyahu'nun suç politikalarının uluslararası arenada destek bulmaya devam edeceğini vurguladı.

  • Aleksis Haritsis
  • Kiryakos Miçotakis
  • Binyamin Netanyahu

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