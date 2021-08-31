İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2021 Salı / 22 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3291
  • EURO
    9,8623
  • ALTIN
    485.421
  • BIST100
    1464.86
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Miçotakis'in verdiği bakanlık görevini kabul etmedi!
Dünya

Miçotakis'in verdiği bakanlık görevini kabul etmedi!

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yiannis İkonomi tarafından az önce açıklanan kabine değişikliğinde yeni kurulan Sivil Koruma Bakanlığına getirilen Evangelos Apostolakis, görevi kabul etmediğini bildirdi.

AA31 Ağustos 2021 Salı 15:11 - Güncelleme: 31 Ağustos 2021 Salı 15:17
ABONE OL

Apostolakis, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, "Ben bu konuda ulusal mutabakat olmasını istiyordum, bu mümkün olmadığı için bu görevi kabul etmiyorum." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kabinesinde bazı değişiklikler yapmıştı.

Hükümet Sözcüsü Yiannis İkonomu, itfaiye birimlerinden de sorumlu olacak Sivil Koruma Bakanlığı adında yeni bir bakanlık kurularak başına Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) dönemindeki eski Genel Kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'in getirildiğini açıklamıştı.

İkonomu, Vatandaşı Koruma Bakanlığına Mihalis Hrisohoidis'in yerine Panayiotis Theodorikakos getirilirken, Sağlık Bakanı Vasilis Kikilyas'ın Turizm Bakanlığına atandığını ve yerine Thanasis Plevris'in geldiğini belirtmişti.

Kabinede Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Maliye Bakanı Hristos Staikuras ve Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ise koltuklarını korumuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.