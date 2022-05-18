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Dünya

Miçotakis'ten Kıbrıs için ABD'ye çirkin teklif

ABD'ye giden Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD Başkan Biden'dan Kıbrıs konusunda Türkiye'ye karşı destek talep etti.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:05 - Güncelleme:
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Washington'a gerçekleştirdiği ikinci ziyaretinde ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı çıkan ve Türkiye'ye karşı ABD'den destek isteyen Miçotakis, "Sayın Başkan, Kıbrıs sorununda lütfen tüm etkinizi kullanın. İki devletli çözümü kimse kabul etmeyecek. Yunanistan, Balkanlar'da refah ve güvenliğin direğidir" dedi.

F-35 DE TALEP ETTİ

Miçotakis, F-35 programına katılmak istediklerini belirterek, "F-35 konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bu harika uçağa bir an önce sahip olmayı umuyoruz. Ordumuza yatırım yapmaya devam edeceğiz ve toprak bütünlüğümüzün ihlal edilmesini kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

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