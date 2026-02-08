İSTANBUL 12°C / 8°C
Miçotakis'ten Türkiye'ye ılımlı mesaj: Yeni bir istikrarsızlık kaynağı olmayacak

11 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD medyasına konuştu. Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutuklarını belirten Miçotakis, 'Ne zaman bir kriz olsa bunu yumuşatacak yollar olduğunu düşünüyorum. Türk-Yunan ilişkilerinin yeni bir istikrarsızlık kaynağı olmayacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı. Göç konusunda Türkiye ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Miçotakis, 'İnsanların çaresizliğini ticaret malzemesi yapan kaçakçılara darbe indirmek istiyoruz' dedi.

Akşam Gazetesi8 Şubat 2026 Pazar 08:37
Ankara ile Atina arasında 11 Şubat'ta yapılacak kritik zirve öncesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten 'istikrar' mesajı geldi. Amerikan Foreign Policy dergisine konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, şunları söyledi:

İLETİŞİM KANALLARIMIZ AÇIK

"Türk-Yunan ilişkileri 4-5 yıl önce, bugünkünden çok daha karmaşıktı. Ben ve Başkan Erdoğan tecrübeli liderleriz. İkimiz de bölgede zaten var olan onca soruna yenilerinin eklenmesine gerek olmadığını takdir ediyoruz. Ciddi gerginlikler yaşanması tehlikesini görmüyorum. İletişim kanallarını açık tutuyoruz. Ne zaman bir kriz olsa bunu yumuşatacak yollar olduğunu düşünüyorum."

YAN YANA YAŞAMAYA MAHKUMUZ

Türk-Yunan ilişkilerinin yeni bir istikrarsızlık kaynağı olmayacağına inanıyorum. Yan yana yaşama mahkumuz. Göç konusunda birlikte çalışıyoruz. İnsanların çaresizliğini ticaret malzemesi yapan kaçakçılara darbe indirmek istiyoruz."

Yunan lider, 'sakin sular' döneminin turizm ve göç yönetimi gibi alanlarda sağladığı katkıya dikkat çekti. Atina'nın savunma gücünü artırdıklarını ancak asıl hedefin 'öngörülebilir' bir ilişki olduğunu ifade etti.

Popüler Haberler
