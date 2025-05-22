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Dünya

Microsoft'tan Gazze soykırımına sansür

Amerikan teknoloji devi Microsoft, 'Filistin', 'Gazze' ve 'soykırım' terimlerini içeren şirket e-postalarının alıcılara ulaşmasını engellemeye başladı.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 14:31 - Güncelleme:
Microsoft'tan Gazze soykırımına sansür
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The Verge internet sitesinde yer alan habere göre Microsoft çalışanları, bazı e-postalarının alıcılara ulaşmadığını fark etti.

Bunun üzerine gönderdikleri e-postalarda inceleme yapan çalışanlar, şirketin "Filistin", "Gazze" ve "soykırım" gibi çeşitli terimler içeren e-postaların şirket içindeki ve dışındaki alıcılara gönderilmesinin engellendiğini oraya koydu.

Microsoft'tan Gazze itirafı

Öte yandan Microsoft, şirket içinde "siyasi içerikli e-postaları" azaltmak için böyle bir uygulamaya gittiğini doğruladı.

MİCROSOFT ÇALIŞANLARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bazı Microsoft çalışanları, 50. yıl dönümü partisinde şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki göstermişti.

Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman'ın, şirketin 50. yıl dönümü partisinde yaptığı konuşma, Microsoft'un İsrail ile anlaşmalarını protesto eden çalışanlar tarafından yarıda kesilmişti.

Eski Google çalışanından Filistin çıkışı

Seyircilerin arasından sahneye yaklaşan Microsoft çalışanı İbtihal Aboussad, sahnedeki Süleyman'a seslenerek "Yapay zekayı iyilik için kullanmayı önemsediğini iddia ediyorsun ama Microsoft, İsrail ordusuna yapay zeka silahları satıyor. 50 bin insan öldü ve Microsoft, bölgemizdeki bu soykırımı destekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Associated Press tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırma, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığını ortaya çıkarmıştı.

Microsoft, İsrail ordusuna teknoloji desteği nedeniyle tepkilerin odağında

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