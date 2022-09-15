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Dünya

Mide bulandıran olay! Kedisini pişirip yedi

Endonezya'da kedisini pişirip yiyen kişi gözaltına alındı. 26 yaşındaki zanlı RD'nin söz konusu eylemi 'merakına yenik düşmesi sonucu' işlediğini itiraf etti.

AA15 Eylül 2022 Perşembe 08:08 - Güncelleme:
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Endonezya'nın Kuzey Bengkulu bölgesinde, hamile olan evcil kedisini ve karnında taşıdığı 3 fetüsü pişirdikten sonra yiyen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Coconuts sitesinin haberine göre, bölge polisi, 26 yaşındaki zanlı RD'nin söz konusu eylemi "merakına yenik düşmesi sonucu" işlediğini itiraf etti.

Kuzey Bengkulu Polis Suç Soruşturma Birimi Başkanı Teguh Ari Aji, yaptığı açıklamada, 11 Eylül gecesi zanlının evde tek başınayken acıktığını ve kedi etinin tadını merak ettiği için denemek istediğini, ardından evinde beslediği kedisini öldürdükten sonra derisini yüzüp yemek için kızarttığı bilgisini paylaştı.

Olaya dair görüntüyü internete yükleyen zanlı RD, söz konusu videoda evcil kedisinin içinden çıkardığı üç fetüsü de pişirdiğini gösterdi.

Polis, zanlıyı 9 aya kadar hapsi öngören hayvan istismarı suçundan gözaltına aldı.

Zanlı aleyhine başlatılacak yasal işlemlerin şahısın psikiyatri hastanesinde tabi tutulacağı 14 günlük değerlendirmenin ardından devam edeceği belirtildi.

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