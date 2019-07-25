Kol saati, bozuk para... Midesinden çıkanlara kimse inanamadı!

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Hindistan'da genç bir kadının midesinden aksesuar, bozuk para ve kol saati çıkarıldı

Hindistan'da genç bir kadının midesinden 1 kilo 680 gram ağırlığında aksesuar, 60 bozuk para ve bir kol saati çıkarıldığı bildirildi.

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Hindustan Times'ın haberine göre, Bengal eyaletindeki devlet hastanesinde doktorlar, "karın ağrısı" ve "mide bulantısı" şikayetiyle hastaneye başvuran kadının midesinden 1 saat 15 dakika süren operasyonla çeşitli aksesuarlar, bozuk paralar ve bir kol saati çıkardı.
 
Hastanenin Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Siddhartha Biswas, Runi Khatun isimli kadının midesinde metal nesnelerin bulunduğunu belirtti.
 
Biswas, "Kadının midesinde aralarında kolye ve küpelerin de olduğu 1 kilo 680 gram ağırlığında çeşitli imitasyon mücevherler bulduk. Midesinde ayrıca 60 bozuk para ve hatta bir kol saati vardı." dedi.
 
Khatun, daha sonra doktorlara bu nesneleri yuttuğunu söyledi.
 
Hastane yetkililerinden Sharmila Moulik, Khatun'un akli dengesinin yerinde olmadığını ve psikiyatriste sevk edildiğini belirtti.
 
Moulik, ameliyatın ardından durumu stabil olan Khatun'un psikiyatrik tedavi göreceğini kaydetti.

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