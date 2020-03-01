Midilli'de aşırı sağcılardan saldırı

AA 01 Mart 2020 Pazar18:17 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 18:24

Midilli'nin Thermi Limanı'na lastik bot ile gelen ve aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, aşırı sağcı bir grubun tepkisiyle karşılaştı.

Göçmenlere 'sizi burada istemiyoruz defolun gidin' diyerek tepki gösteren yaklaşık 50 kişi, göçmenlerin karaya çıkmasını engelledi.

Botu denize iten gruptakiler, daha sonra haber takibi yapan gazetecilere saldırdı.

İki Alman gazeteciyi darbeden aşırı sağcılar, bazı gazetecilerin fotoğraf makineleri ve ekipmanlarını denize attı.

Polisin olay yerine gelmesiyle bottan indirilen göçmenler kayıt işlemlerinin yapılması için Moria Kampı'na götürüldü.

YUNANİSTAN'DAN TAMPON BÖLGEDEKİ GÖÇMENLERE SERT MÜDAHALE



Yunanistan güvenlik güçleri, sınırında bekleyen düzensiz göçmenlere gaz ve ses bombalara atıp, su sıkarak müdahalede bulunuyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırına geçişleri sürüyor. Kastanies Sınır Kapısı önüne jiletli telle barikat kuran Yunanistan güvenlik güçleri, barikatın arkasına da çok sayıda polis yığdı.

Barikat önünde bekleyen düzensiz göçmenlere sık sık tazyikli su sıkan güvenlik güçleri, zaman zaman ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor. Bu müdahaleler sırasında fişek isabet eden bazı göçmenler yaralandı.

Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri, Türk sınır karakolu bahçesine de isabet ediyor.