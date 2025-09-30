SSCB yapımı Mig-29 savaş uçaklarının eskimesi üzerine harekete geçen Bulgar hükümeti, eskiyen hava gücünü modernize etmek üzere ABD'den toplamda 16 adet F-16 savaş uçağı satın alımı için 2.5 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

Söz konusu F-16 tedariki, Bulgaristan için hüsranla sonuçlandı.

F-16 BLOK 70 SAVAŞ UÇAKLARI HANGARDA KALDI

Bulgaristan'ın ABD'den satın aldığı ve teslimatı yapılan iki adet F-16 Blok 70 savaş uçağında meydana gelen bilgisayar arızası nedeniyle uçaklar hangarda kaldı.

Bulgaristan Savunma Bakanı ı Atanas Zapryanov, parlamentoda yaptığı konuşmada "Yönetmeliklere göre teknik bir arıza söz konusu ve bunun nedenini belirlemek ve uçağın arızasını gidermek için önlemler alınması gerekiyor." dedi.

Aynı uçakta daha önce de teknik sorun yaşandığına işaret eden Zapryanov, teslim edilen iki uçağın hala Bulgaristan hava sahasının güvenliğini koruma görevinde yer almadığını belirtti.

MİG-29 YERİNE F-16 TERCİH ETTİLER

Artık miadını dolduran ve SSCB yapımı Mig-29 savaş uçaklarını kullanan Bulgaristan Hava Kuvvetleri, artan Rus tehdidi ve bölgesel gerilimler üzerine harekete geçerek filosunu modernize etme kararı almıştı.

Bu bağlamda ABD ile anlaşan Bulgar hükümeti, toplamda 16 adet F-16 savaş uçağı için iki buçuk milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı.

ABD Bulgaristan'a bugüne kadar sadece 2 adet F-16 savaş uçağı teslim edebildi. Mayısta gelen ikinci F-16'nın bilgisayar sisteminde hata çıkmıştı, ancak sorun uçak Bulgaristan'a indikten sonra tespit edilmişti.

Bulgaristan, ABD tarafına 8 adet f-16 savaş uçağının ödemesini de peşin yapmıştı.

Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ise, teslimatın geciktiğini ve savaş uçaklarının ne zaman geleceğinin belli olmadığını dile getirdi.