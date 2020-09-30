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Dünya

Mihriban Aliyeva'dan destekleri için Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı karşı saldırı dolayısıyla dayanışma ve manevi destek sergileyen Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 11:51 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 11:51
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Aliyeva, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın hiçbir zaman başkalarının topraklarına göz dikmediğini, insanlık suçu işlemediğini belirtti.

Azerbaycan ordusunun başka bir devletin toprağına ayak basmadığını, kendi toprağını koruduğunu ve onun için savaştığını kaydeden Aliyeva, "Ermenistan'ın silahlı provokasyonuna yanıt verildi. Azerbaycan ordusu kendi vatanını savunarak başarılı karşı saldırı operasyonu düzenliyor ve işgal altındaki bölgeleri kurtarıyor." ifadelerini kullandı.

Aliyeva, Azerbaycan halkı ve devletine destek olan, adil ve ilkeli tutum sergileyen tüm devlet ve kuruluşlara teşekkürlerini ileterek, "İlk olarak kardeş Türk halkına ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Onların dayanışması ve manevi desteği her bir Azerbaycanlıya gurur hissi yaşatıyor." ifadesini kullandı.

Azerbaycan askerleri için dua ettiğini bildiren Aliyeva, şunları kaydetti:

"Azerbaycanlılar niyet, hareket ve dualarıyla birliktelik sergiliyor. Yüce Tanrı, Azerbaycan halkının ve onun kutsal mücadelesinin yardımcısı olsun. Yüce Tanrı, her bir Azerbaycanlıya kutsal Karabağ toprağını öpebilmeyi nasip etsin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."

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