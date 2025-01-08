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Dünya

Mikati: Yarın yeni bir Cumhurbaşkanımız olacak

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkede 2 yıldır boş olan Cumhurbaşkanlığı koltuğunun yarın Mecliste yapılacak oturumun ardından doldurulacağını söyledi.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 14:15 - Güncelleme:
Mikati: Yarın yeni bir Cumhurbaşkanımız olacak
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Mikati, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı krizinin yarın sona ereceğini belirtti.

Lübnan Başbakanı, "Cumhurbaşkanlığı koltuğunun boş kalmasından bu yana ilk kez bugün mutlu hissediyorum çünkü Allah'ın izniyle yarın yeni bir Cumhurbaşkanımız olacak." ifadesini kullandı.

Lübnan Meclisi, ülkenin yeni Cumhurbaşkanını seçmek için yarın 13. kez toplanacak.

Adaylar arasında Genelkurmay Başkanı Joseph Avn'ın ismi öne çıkıyor.

Lübnan'da eski Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresi 31 Ekim 2022'de sona erdikten sonra, Mecliste düzenlenen 12 oturumda yeni Cumhurbaşkanı seçilememişti.

Meclisteki son oturum 14 Haziran 2023'te yapılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı koltuğunun 2 yıldan uzun süredir boş kalması, İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar, İsrail'in Eylül 2024'te başlattığı şiddetli saldırıları sınır hattında karadan işgale dönüştürmesi Lübnan siyasetini de olumsuz etkilemişti.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 2016 yılında Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumda seçilebilmişti.

Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

  • Lübnan Başbakanı
  • Cumhurbaşkanı koltuğu
  • Meclis oturumu

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