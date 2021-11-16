Mikati'den iş birliği çağrısı

AA 16 Kasım 2021 Salı 16:49 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 16:50

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği tarafından başlatılan "Reform, Kalkınma ve Yeniden İmar Planı"nı ele almak üzere başkentteki Hükümet Sarayı'nda geniş katılımlı toplantı düzenlendi.

Toplantıya BM ve Dünya Bankası yetkililerin yanı sıra Lübnanlı bakan ve milletvekilleri ile bazı ülkelerin büyükelçileri katıldı.



Başbakan Mikati, toplantıdaki konuşmasında, limandaki patlamayla ilgili soruşturmayı yürüten hakim Tarık el-Bitar'ın görevden alınmasını talep eden Şii bakanların sergilediği tutum nedeniyle hükümetin haftalardır toplanamadığına dikkati çekti.

Hükümetin kurulduğu günde belirlenen eylem planı doğrultusunda çalışmalarına yeniden başlaması ve Lübnan'ın "Körfez'deki kardeş Arap ülkeleri" başta olmak üzere tüm ülkelerle ilişkilerini korumak için koalisyon ortaklarını iş birliğine davet eden Mikati, Beyrut Limanı patlamasıyla ilgili soruşturmanın da siyasete alet edilmemesini istedi.

- Şİİ ESKİ BAKANLAR, HAKİM BİTAR'I "FİTNE ÇIKARMAKLA" SUÇLUYOR

Şii Emel Hareketi milletvekilleri eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ile eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları, 12 Ekim'de hakim Bitar'ın liman patlaması soruşturmasından alınması talebinde bulunmuştu.

Halil ve Zuaytir, Bitar'ı "patlamayla ilgisi olmayan isimleri soruşturmaya dahil ederek fitne çıkarmakla" suçlamıştı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanların ısrarlı tutumu üzerine oluşan gerginlik nedeniyle 13 Ekim'de yapılması planlanan Bakanlar Kurulu toplantısı ertelenmiş, kabine bugüne kadar da toplanamamıştı.