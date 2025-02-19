Mike Waltz: Bu ABD ve Avrupa'nın çıkarına değil

Waltz, Rusya-ABD ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefiyle dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, ABD ve Rus heyetlerinin yaptığı toplantının ardından CNN ve AP'ye röportaj verdi.

Savaşın "geçici değil, kalıcı bir sonu olması gerektiğini" belirten Waltz, bu süreçte "toprak ve güvenlik garantilerine" yönelik bir tartışma yürütüleceğinin farkında olduklarını kaydetti.

Trump'ın savaşı sona erdirmekte "kararlı olduğuna", Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde süren ölüm ve yıkımın kabul edilemeyeceğine işaret eden Waltz, "Bu iki ülkenin de çıkarına değil, ABD ve Avrupa'nın çıkarına değil." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın 12 Şubat'taki telefon görüşmesinin, ABD ve Rusya arasında son yılların "devlet liderleri" düzeyindeki ilk telefon görüşmesi olduğunu anımsatan Waltz, "(Riyad'daki görüşme) İşte şimdi buradayız. Bir haftadan kısa bir süre sonra ABD ve Rusya yönetimleri (burada) en üst düzeyde." diye konuştu.

Waltz, sadece savaşı sona erdirmek için değil, gelecekte de üretken ve istikrar sağlayıcı ilişkilerin "kilidini açmak" amacıyla bu hızı sürdürmeyi ümit ettiklerini söyledi.

- "KIYMA MAKİNESİ" BENZETMESİ

Sürecin başlatılmasını önemli bulduklarını, Avrupa'da "her iki taraftaki halkların, bir kıyma makinesine dönüşen ve bitmeyen savaşı" kabul edemeyeceklerini vurgulayan Waltz, "Trump, küresel tartışmaların odağını savaşın bitip bitmeyeceği konusuna değil, nasıl biteceği konusuna kaydırdı." dedi.

"Tarafları bir araya getirecekseniz, her iki tarafla da konuşmanız gerekir." ifadesini kullanan Waltz, ABD Başkanı Trump'ın, Putin ile görüşmesinden dakikalar sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arayıp konuştuğunu anımsattı.

"Mekik diplomasisinin" önemine değinen Waltz, her iki tarafla da görüştüklerini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Avrupa gezisinde birçok üst düzey temas kurduğunu aktaran Waltz, Trump'ın hafta başında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğünü hatırlattı.

- PUTİN VE TRUMP GÖRÜŞMESİ İÇİN TARİH BELİRSİZ

Ukrayna'da savaşa son verme amaçlı görüşmelerde, "müttefiklere danışılmadığı düşüncesine karşı koymaya" kararlı olduklarını kaydeden Waltz, "Neredeyse her gün danışılıyor." diyerek, bu iletişimi sürdüreceklerini bildirdi.

Trump ve Putin'i bir araya getirebilecek bir toplantının ne zaman beklenebileceği sorusuna Waltz, bir tarih belirlenmediğini belirterek, iki liderin buluşmayı ümit ettiklerini söyledi.

- RUSYA'NIN İLHAKI, ABD İÇİN "KABUL EDİLEBİLİR" Mİ?

İngiltere dahil Avrupa ülkelerinin, "ABD'nin (Ukrayna'daki) savaşa yönelik her türlü Avrupa çözümünü desteklemesi gerektiği" söyleminin hatırlatılması üzerine Waltz, "Kesinlikle, ilk ilke olarak Avrupa liderliğinde bir güvenlik garantisi var." dedi.

Rusya'nın, savaşın başladığı Şubat 2022 sonrası ilhak ettiği bir toprağı elinde tutmasının, ABD için "kabul edilebilir" olup olmayacağı sorusuna Waltz, "Bunlar tartışılması gereken şeyler, başlayacağımız ve önümüzdeki zorlu işi yapacağımız şeyler." yanıtını verdi.

- "DAHA İYİ BİR SONUÇ HAYAL EDEMEZDİK"

Aynı röportajda sorulara yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise görüşmenin gerçekleştiği odadaki hava ve etkileşimi "olumlu, iyimser, yapıcı" olarak nitelendirdi.

Tarafların "doğru sonuca ulaşmak" amacıyla sergilediği "çözüm odaklı" tutumuna dikkati çeken Witkoff, "Bu oturumdan sonra daha iyi bir sonuç hayal edemezdik. Çok sağlamdı." ifadelerini kullandı.

Son dönemde iki ülke arasında mahkum takası müzakereleri için Rusya'yı ziyaret ettiği anımsatılan Witkoff, yeniden bu ülkeye düzenleyeceği olası ziyarete ilişkin, "Emin değilim ama önümüzdeki birkaç hafta içinde bu kararı vereceğiz." diye konuştu.

- ABD VE RUSYA HEYETLERİNİN, RİYAD TOPLANTISI

ABD ve Rusya heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirme ve Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma konularını görüşmek üzere dün, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelmişti.

Bu toplantı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta yaptığı ve 1,5 saat süren telefon görüşmesinin ardından gerçekleşmişti.

Üst düzey heyetlerin, dün Riyad'daki görüşmeleri 4,5 saat sürmüş ve taraflar, Ukrayna konusunda ilerleyen süreçte temaslarını sürdüreceklerini belirtmişti.

Rusya heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev yer alırken, ABD heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff bulunmuştu.

Toplantının ardından Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki ülke heyetlerinin Ukrayna konusunda ilerleyen zamanda görüşmelerine devam edeceğini ifade etmişti.