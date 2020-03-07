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Dünya

İran'dan Esed'e hediye: Militanlarla birlikte Koronavirüs de gönderdi

Suriye'de Esed rejimi ve Rus askerlerin yanı sıra, İranlı militanların bulunduğu bir askeri üste, 10 İranlı miliste korona virüs tespit edildiği iddia ediliyor. Yerel basında yer alan haberlere göre, militanlar Şam'da karantinaya alınırken, bina tahliye edildi.

07 Mart 2020 Cumartesi 14:47 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 14:57

Tüm dünyanın korkuyla takip ettiği Koronavirüs salgınının Esad rejiminin karargahına sıçradığı ileri sürüldü. İddiaya göre, İranlı 10 miliste koronavirüs tespit edildi. Milisler Şam'da karantinaya alınırken, binanın tahliye edildiği bildirildi. Ayrıca söz konusu karargahta Rus askerlerin de bulunduğu belirtiliyor.

RUS ASKERLER DE VAR

İran'dan binlerce milis desteği alan Esad rejimi koronavirüs salgını sonrası paniğe kapıldı. İddiaya göre koronavirüsün en yaygın olduğu İran'dan Esed rejimine destek için gelen milislerden 10'unda, Koronvirüs tespit edildi.

İranlı milislerin bulunduğu binada çok sayıda rejim unsuru ve Rus askeri de vardı.

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