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Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra bıçakladı! İşte o anlar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı bir kişi, Pekin yönetimi yanlısı Hong Konglu siyasetçi Junius Ho Kwan-yiu'yu bıçakladı.

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South China Morning Post'un haberine göre, polis yetkilileri yaptığı açıklamada saldırganın, Tuen Mun bölgesinde yerel seçim kampanyası sırasında Ho'yu bıçakla göğsünden yaraladığını belirterek, Ho'nun asistanının da saldırı sırasında elinden yaralandığını kaydetti.
 
Ho ve asistanının hastaneye kaldırıldığını ifade eden yetkililer, göğsünden yaralanan Ho'nun ameliyat olacağını söyledi. Saldırgan gözaltına alındı.
 
Hong Kong'da iki gün önce polisin, göstericilerin toplandığı alışveriş merkezlerine düzenlediği baskın sırasında 5 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan siyasetçi Andrew Chiu'nun kulağını ısırarak koparmıştı.
 
Ülkedeki protestolar
 
Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.
 
Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.
 
Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.
 
Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor.
 
Göstericiler, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyor.
 
Şu ana kadar 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong'un son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

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