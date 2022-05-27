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Dünya

Milli savunma sanayiinde gurur günü: Başarıyla test edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füzesi Siper'in bir testinin daha başarı ile sonuçlandığını bildirdi.

27 Mayıs 2022 Cuma 18:35 - Güncelleme:
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Savunma Sanayii Başkanı Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İlmek ilmek işlenen emeğin büyük sevinci! #SİPER hava savunma sistemimizin bir testini daha başarıyla tamamlayan genç mühendislerimizin sevincine ortak oluyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Yarınlarımızı sizinle inşa edeceğiz.

SİPER Blok-I Hava Savunma Füzesi'nin Özellikleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan SİPER UMBHSFS Projesi; Roketsan, ASELSAN ve TÜBİTAK-SAGE iş birliğiyle geliştirilmektedir.

Test atışı gerçekleştirilen füze, HİSAR-RF Füzesi üzerinden geliştirilen SİPER Blok-I Füzesidir. 70+ kilometre menzile sahip olacağı tahmin edilen SİPER Blok-I Hava Savunma Füzesi, HİSAR-RF füzesi üzerinden geliştirilmiştir.

Tıpkı HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ Füzelerinde olduğu gibi çift darbeli motoru bulunan SİPER Blok-I Hava Savunma Füzesi, ayrılabilir fırlatma motoru yani booster'a sahiptir. Böylelikle esasında radar güdümlü orta menzilli hava savunma füzesi (HİSAR-RF)'nin menzilinde iki katından fazla artış sağlanmıştır.

  • yerli ve milli savunma
  • hava savunma sistemi
  • Siper

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