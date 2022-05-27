Milli savunma sanayiinde gurur günü: Başarıyla test edildi

Savunma Sanayii Başkanı Demir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İlmek ilmek işlenen emeğin büyük sevinci! #SİPER hava savunma sistemimizin bir testini daha başarıyla tamamlayan genç mühendislerimizin sevincine ortak oluyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Yarınlarımızı sizinle inşa edeceğiz.

SİPER Blok-I Hava Savunma Füzesi'nin Özellikleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan SİPER UMBHSFS Projesi; Roketsan, ASELSAN ve TÜBİTAK-SAGE iş birliğiyle geliştirilmektedir.

Test atışı gerçekleştirilen füze, HİSAR-RF Füzesi üzerinden geliştirilen SİPER Blok-I Füzesidir. 70+ kilometre menzile sahip olacağı tahmin edilen SİPER Blok-I Hava Savunma Füzesi, HİSAR-RF füzesi üzerinden geliştirilmiştir.

Tıpkı HİSAR-A+ ve HİSAR-O+ Füzelerinde olduğu gibi çift darbeli motoru bulunan SİPER Blok-I Hava Savunma Füzesi, ayrılabilir fırlatma motoru yani booster'a sahiptir. Böylelikle esasında radar güdümlü orta menzilli hava savunma füzesi (HİSAR-RF)'nin menzilinde iki katından fazla artış sağlanmıştır.