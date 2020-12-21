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Dünya

Milorad Dodik hastaneye kaldırıldı

19 Aralık'tan itibaren karantinada olan ve ilk testi negatif çıkan Bosnalı Sırp lider Dodik, hastaneye kaldırıldı.

AA21 Aralık 2020 Pazartesi 14:20 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 14:20
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, zatürre sebebiyle Banja Luka şehrindeki üniversite hastanesinde tedavi altına alındı.

Sırp Cumhuriyeti Radyo ve Televizyonunun (RTRS) haberinde, akciğerinin iki tarafında da enfeksiyon oluşan Sırp liderin dün gece geç saatte hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Dodik'in tedavisine başlandığı ve durumunun stabil olduğu belirtilen haberde, gün içerisinde hastaneden detaylı açıklama yapılacağı bildirildi.

Bu arada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası ile temaslı olduğu için 19 Aralık'tan itibaren ev karantinasında olan Dodik'in ilk test sonucunun negatif olduğu açıklanmıştı.

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