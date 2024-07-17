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Dünya

Milyarder Elon Musk'tan Trump destekçisi America PAC adlı gruba aylık 45 milyon dolar destek

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi olan milyarder Elon Musk'ın ABD eski Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen America PAC adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar vermeyi planladığı iddia edildi.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 11:44 - Güncelleme:
Milyarder Elon Musk'tan Trump destekçisi America PAC adlı gruba aylık 45 milyon dolar destek
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Wall Street Journal (WSJ), konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, milyarder Musk'ın, Trump için çalışan komiteye sağlayacağı bağışlara temmuz ayında başlayacağını belirttiği ileri sürüldü.

Haberde, başkanlık için yarışan Trump'ı destekleyen Musk'ın, Trump yanlısı siyasi eylem komitelerinden biri olan America PAC'e ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planladığı iddia edildi.

MUSK'TAN MİZAHİ PAYLAŞIM

Öte yandan, Musk'ın isminin, grubun 15 Temmuz'da yaptığı ve 8 milyon dolardan fazla bağış topladığını gösteren belgede yer almadığı ifade edilirken, Musk'ın söz konusu WSJ haberine yönelik yaptığı mizahi paylaşım da takipçileri tarafından haberi yalanladığı şeklinde yorumlandı.

America PAC adlı grubun diğer destekçileri arasında veri madenciliği ve gözetim şirketi Palantir Technologies'in kurucu ortağı Joe Lonsdale, yatırımcı Winklevoss ikiz kardeşler, ABD'nin eski Kanada Büyükelçisi Kelly Craft ve kömür üreticisi Alliance Resource Partners'ın Üst Yöneticisi (CEO) olan eşi Joe Craft yer alıyor.

MUSK'TAN TRUMP'A SEÇİM DESTEĞİ

Musk, 14 Temmuz'da X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, suikast girişiminde bulunulan eski Başkan'ı ilk kez açıkça destekledi.

Musk, paylaşımda, "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umuyorum." ifadesini kullandı.

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