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Dünya

Milyarder Yuri Milner Rus vatandaşlığından çıktı

Yuri Milner, Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rus vatandaşlığından ayrılan üçüncü milyarder oldu.

Star Gazetesi11 Ekim 2022 Salı 13:00 - Güncelleme:
Milyarder Yuri Milner Rus vatandaşlığından çıktı
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Milyarder Yuri Milner, Rus vatandaşlığından çıkma sürecinin resmen tamamladığını duyurdu.

Milyarder Yuri Milner, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ailem ve ben, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından 2014'te Rusya'yı temelli olarak terk ettik. Ve bu yaz Rus vatandaşlığımızdan çıkma sürecini resmen tamamladık" ifadelerini kullandı.

Rusya'da hiçbir varlığı olmayan Milner, 1999'dan beri İsrail vatandaşı olduğu ve Rus Lider Putin ile hiç bir tanışıklığının olmadığı bildirildi.

Milner ayrıca Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rus vatandaşlığından ayrılan üçüncü milyarder oldu.

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