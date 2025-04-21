Papalık seçimi, Katolik Kilisesi'nin en önemli ve gizemli ritüellerinden biri. Kardinaller Koleji, 80 yaşın altındaki üyeleriyle Vatikan'da toplanarak, Kilise'nin küresel ihtiyaçlarını, teolojik meseleleri ve pastoral öncelikleri tartışıyor. Oylama, bir adayın üçte iki çoğunluğu elde edene kadar devam ediyor. Seçilen papa, Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan dünyaya tanıtılıyor ve genellikle yeni bir papalık ismi alıyor.

Bu kutsal süreç, yalnızca inananlar için değil, aynı zamanda bahisçiler için de ilgi çekici. Yabancı bahis şirketleri, kimin papa olacağından seçilecek isme, hatta konklavın süresine kadar çeşitli bahis seçenekleri sunuyor. 2013'teki papalık seçiminde, Paddy Power, Ladbrokes ve William Hill gibi firmalar, bu süreci "yılın en büyük spor dışı etkinliği" olarak nitelendirerek büyük bir bahis trafiği kaydetmişti. Ancak bu durum, dini bir ritüelin ticarileştirilmesi olarak eleştiriliyor.

FAVORİ ADAY İTALYAN PAROLİN

Bahis piyasaları, Vatikan'daki gelişmelere göre oranlarını sürekli güncelliyor. Şu anki favori adaylar ve bahis oranları şöyle:

Kardinal Pietro Parolin (İtalya, 70 yaşında): 7/2 - 4/1. Vatikan Sekreteri olan Parolin, Papa Francis'in reformist politikalarına yakınlığı ve diplomatik tecrübesiyle öne çıkıyor. Uzlaşmacı kişiliği, onu güçlü bir aday yapıyor.

Kardinal Luis Antonio Tagle (Filipinler, 67 yaşında): 3/1 - 9/2. Evangelizasyon Dikasteri Başkanı olan Tagle, karizmatik tarzı ve reformist duruşuyla dikkat çekiyor. Asya'dan ilk papa olma potansiyeli, onu bahisçilerin gözdesi haline getiriyor.

Kardinal Peter Turkson (Gana, 76 yaşında): 5/1 - 8/1. Sosyal adalet ve çevre konularındaki etkileyici çalışmalarıyla tanınan Turkson, Afrika'dan ilk papa olma ihtimaliyle ilgi görüyor.

Kardinal Péter Erdő (Macaristan, 72 yaşında): 6/1 - 7/1. Avrupa'da güçlü bağlantıları olan muhafazakâr bir isim olarak biliniyor.

Kardinal Angelo Scola (İtalya, 82 yaşında): 7/1 - 8/1. 2013'te favori olan Scola, yaşı nedeniyle bu kez şansının düşük olduğu düşünülüyor.

Ayrıca, Kardinal Matteo Zuppi (İtalya, 8/1), Kardinal Robert Sarah (Gine, 10/1), Kardinal Fridolin Ambongo Besungu (Kongo, 12/1) ve Kardinal Mario Grech (Malta, 15/1) gibi isimler de bahis listelerinde yer alıyor. Bahisçiler, yeni papanın "Francis" ismini seçme ihtimalini ise 6/4 oranla favori gösteriyor.

BAHİS YASAL MI?

Papalık seçimine bahis oynamak, bazı ülkelerde yasal olsa da, etik açıdan tartışmalı. Birleşik Krallık, İrlanda ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde, tanınmış bahis firmaları bu tür bahisleri kabul ediyor. Ancak ABD'de, spor bahislerinin yasal olduğu Nevada'da bile papalık seçimi üzerine bahis oynamak yasak. Amerikan Oyun Derneği'nin eski sözcüsü Holly Wetzel, 2013'te USA Today'e yaptığı açıklamada, "Bazıları bunu seçimlere bahis oynamanın yasa dışı olmasıyla, bazıları ise etik gerekçelerle açıklıyor," demişti. ABD'de çevrimiçi bahis de yasak kapsamında. Ancak ofislerde düzenlenen gayriresmî bahis havuzları, çoğu eyalette bir "gri alan" olarak değerlendiriliyor ve genellikle görmezden geliniyor. Yine de, yurtdışı bahis sitelerine erişim birçok ülkede yasa dışı kabul ediliyor ve bu sitelerdeki oranlar, Vatikan'ın gizli seçim süreci nedeniyle oldukça spekülatif.

SEÇİME YAKLAŞTIKÇA BAHİSLER ARTACAK

Papalık seçimine bahis oynanması, dini bir ritüelin ticarileştirilmesi olarak eleştiriliyor. Katolik Kilisesi, bu tür bahislerin manevi sürece zarar verebileceği görüşünde. 2013'te bahis sitesi Paddy Power'ın sözcüsü Claire Davies, CNN'e, "Bu, spor dışı en büyük etkinliğimiz ve konklava yaklaştıkça bahislerin artmasını bekliyoruz" demişti. Ancak bu durum, bahis şirketlerinin kutsal bir süreci kâr aracı haline getirdiği eleştirilerine yol açıyor.

SIRADA NE VAR?

Vatikan'daki konklav yaklaştıkça, dünya genelinde hem inananlar hem de meraklı gözler Sistina Şapeli'ne çevrilecek. Kardinaller, Kilise'nin geleceğini şekillendirecek bir lider seçerken, bahis piyasaları da spekülasyonlarla hareketlenmeye devam edecek. Ancak bu süreç, yalnızca bir lider seçimi değil, aynı zamanda Kilise'nin küresel sorunlar karşısındaki duruşunu belirleyecek bir dönüm noktası.

Papalık seçimi, inanç ve maneviyatın ön planda olduğu bir süreç olarak kalmalı mı, yoksa modern dünyanın ticari dinamiklerine mi teslim olacak? Bu soru, konklavın sonucu kadar merak uyandırıyor. Vatikan'dan yükselecek beyaz duman, sadece yeni bir papanın değil, belki de bu tartışmaların da yönünü belirleyecek.